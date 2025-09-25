Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
Meloni all'Onu: Israele ha superato limite proporzionalità – Il video

25 Settembre 2025
(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "La reazione deve rispettare il principio di proporzionalità e Israele ha superato quel limite e su questo limite ha finito di infrangere norme umanitarie, causando una strage tra civili. Una scelta che l'Italia ha definito inaccettabile e che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dall'Unione europea nei confronti di Israele". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando alle Nazioni Unite a New York. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

