Meloni all'Onu: Pace, dialogo, diplomazia non vincono più – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 25 settembre 2025 "Viviamo un fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma denso di pericoli, sospesa tra guerra e pace. Nel mondo sono in corso 56 conflitti, il numero più alto dalla seconda guerra mondiale. Un mondo molto diverso da quella in cui è nata l'Onu" con l'obiettivo di mantenere la pace. "Ci siamo riusciti? La risposta è nella cronaca ed è impietosa. Pace, dialogo, diplomazia non riescono più a convincere e vincere": lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea generale dell'Onu. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev