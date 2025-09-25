Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Nunziata (AdR): Voli con cani in cabina iniziativa utile per benessere animali – Il video

25 Settembre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 “Accogliamo con favore questa nuova iniziativa Enac in collaborazione con Ita Airways, una vera e propria svolta attesa da milioni di viaggiatori che desiderano portare con sé, anche in volo, il proprio pet, che per molti fa parte della famiglia”. Lo ha detto il presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, riguardo al volo di prova di Ita Airways con a bordo due cani senza trasportino, atterrato a Roma Fiumicino e proveniente da Milano Linate. “AdR è amica degli animali – ha aggiunto Nunziata -, nello scalo di Fiumicino abbiamo infatti 4 Pet area per agevolare l'attesa dei nostri amici a 4 zampe e, dallo scorso maggio, abbiamo aperto il nostro Dog Relais, prima struttura in Italia e tra le primissime in Europa, all’interno di uno scalo aeroportuale dedicata al soggiorno e benessere degli amici a 4 zampe”. AdR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

