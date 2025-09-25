Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Rosato (Azione): Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti – Il video

25 Settembre 2025 - 20:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Il Governo Netanyahu ha superato tutti i limiti imposti a una democrazia nella sua giusta battaglia contro Hamas, che rimane un pericoloso gruppo terroristico. Una battaglia da noi condivisa, lo diciamo da anni non da solo dal 7 ottobre, così come riteniamo prioritario il rilascio degli ostaggi, ma le uccisioni di popolazione civile a Gaza, quello che sta succedendo in Cisgiordania, la distruzione sistematica degli edifici, non possono trovare una giustificazione". Lo ha detto il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervenendo alla Camera sull'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

2.

La Lega attacca Ilaria Salis ma prende una cantonata: la foto usata è quella di un altro pestaggio

3.

Gaza, Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla: «Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti» – Il video

4.

L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale per Gaza senza preavviso: «Bloccheremo tutto». Salvini replica: «Da irresponsabili»

5.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche