Sarkozy condannato a 5 anni. Eccolo a fianco della moglie Carla Bruni al G8 Francia nel 2011 – Il video

25 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Francia, 25 settembre 2025 L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica alla sua campagna presidenziale del 2007. È stato invece assolto dalle accuse di corruzione. Eccolo nel 2011 a Deauville per il G8 Francia a fianco della moglie Carla Bruni. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

