Zelensky: Occupazione russa della Crimea danno globale – Il video

25 Settembre 2025 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2025 “Ed è stato in Crimea che la Russia ha infranto una delle regole fondamentali della convivenza tra le nazioni, annettendo illegalmente la nostra Crimea ucraina. Sono state le azioni della Russia in Crimea a mostrare a molti predatori in tutto il mondo quanto sia facile prendersi un pezzo di un altro stato.”Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo intervento al vertice sulla Crimea, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

