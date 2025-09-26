Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Cabina regia Pnrr, Camisa (Confapi): "Abbiamo chiesta che ci sia continuità nei fondi" – Il video

26 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "E' stato un incontro positivo. Conosciamo le difficoltà riscontrate dalle imprese nella messa in atto del Pnrr. Il dato da sottolineare è che il 15% delle pmi industriali hanno partecipato a Transizione 5.0, misura fondamentale per aumentare la competitività, diminuire il gap di produttività e dare un orizzonte di medio e lungo termine: i prossimi 3 anni saranno pieni di sfide epocali, per innovare, digitalizzare e raggiungere sostenibilità ambientale. Abbiamo chiesto che al di là dei temi del Pnrr ci sia continuità, per avere possibilità di programmazione facendo continuare i fondi nel tempo, anche con risorse nazionali" così Christian Camisa, presidente di Confapi, uscendo dalla cabina di regia sul Pnrr a Palazzo Chigi- Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

