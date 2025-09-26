Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Donnarumma: Nomina in Enel? Sarà il mio Cv. In Fs fino al 2027 con il più grande piano investimenti – Il video

26 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "La mia nomina in Enel? Sui giornali mi citano da 10 anni, sarà per il mio curriculum e per la mia esperienza professionale… Abbiamo lanciato il più grande piano di investimenti in Fs e il mio mandato scadrà nel 2027. Non sono sorpreso, spero che non ci sia una speculazione continua perché l'ultima volta è stato spiacevole", così Stefano Donnarumma, Ad di Fs, parlando con i cronisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

