Guerra Gaza, Prudenzano (Confintesa): "Sciopero è stato solo divisivo, si apra tavolo di pace" – Il video

26 Settembre 2025 - 10:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 "Dopo aver inviato una lettera per il riconoscimento dei due Stati all'Anp e all'Ambasciata d'Israele, Confintesa ha fatto un secondo passo, rinunciando a partecipare allo sciopero di lunedì 22. Si è trattato solo di un atto divisivo che non ha portato nessun vantaggio né a Israele né ai palestinesi. Abbiamo mandato la settimana scorsa una lettera al presidente del Cnel, di cui siamo componenti, chiedendo l'apertura di un tavolo per una proposta di pace per il Medio Oriente. Ieri il presidente l'ha accolta, abbiamo avviato le procedure che inizieranno la prossima settimana all'interno della struttura del Cnel. Confintesa svolge un'attività non conflittuale, un'attività non di schieramento ma di responsabilità" così il presidente di Confintesa Francesco Prudenzano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

