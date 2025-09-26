Il "Coro delle Mani bianche" accompagna inno di Mameli per la visita di Mattarella a Castelporziano – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Si è svolta anche quest’anno nella Tenuta di Castelporziano – alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili. Ha condotto la manifestazione Stefano “Elio” Belisari. L'intrattenimento musicale della "Jazz Campus Orchestra" della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi, e il concerto di "Elio", accompagnato da una formazione di cinque musicisti, hanno animato la festa. La manifestazione, alla quale hanno preso parte oltre millecinquecento persone, tra disabili, anziani e accompagnatori, ha visto anche la partecipazione della Banda musicale del Corpo di Polizia locale di Roma capitale accompagnata dal Coro delle Mani bianche. Sono stati liberati rapaci da inserire in natura grazie al Raggruppamento dei Carabinieri biodiversità di Assisi e si è svolta un’esibizione dei militari Paracadutisti del Primo reggimento Carabinieri Tuscania di Livorno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev