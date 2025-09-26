Lollobrigida: "Da Cabina di Regia Pnrr 2 miliardi in più da investire sulle filiere" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Ho assistito alla cabina di regia del Pnrr che ha visto una revisione del piano rendendolo più aggiornato alle esigenze, in un rapporto tra ministeri sulle misure che hanno avuto la capacità di attrarre di più. Sono soddisfatto particolarmente per gli interventi aggiuntivi per il Ministero dell'Agricoltura. Il risultato di avere 2 miliardi investiti sulle filiere, il che è straordinario perché porta a più di 4 miliardi gli interventi su un settore che va dalla produzione alla trasformazione, rendendo più competitivi i nostri prodotti, remunerando i nostri agricoltori, allevatori e pescatori adeguatamente. Raggiungeremo anche i target in termini di produzione di energia verde, che non si produce sacrificando i terreni, ma utilizzando impianti e infrastrutture delle aziende agricole. Ne abbiamo già finanziate 24mila e continueremo ad investire in questo settore. Questa la ricetta scelta dal Governo Meloni: non sacrificare la produzione a visioni ideologiche, ma renderla compatibile" così il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, uscendo dalla Cabina di Regia sul Pnrr. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev