Mantovano: "Senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non avrebbe vita" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Senza retorica, senza il lavoro dei giornalisti la democrazia non esiste e non ha viuta. Questo seminario cerca di condividere una strada comune di collaborazione. Occrre ricordare i tanti giornalisti che hanno perso la vita o sono rimasti feriti. La lesione principale di queste aggressioni, è una lesione alla democrazia" così il sottosegretario Mantovano, all'evento Giornalisti Sicuri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev