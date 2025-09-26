Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
L’appello di Mattarella alla Flotilla: «Evitate i rischi. Accogliete la disponibilità del patriarcato di Gerusalemme»

26 Settembre 2025 - 12:53 Stefania Carboni
L'invito del presidente della Repubblica in un messaggio scritto alle barche verso Gaza: «Consegnate gli aiuti in sicurezza»

«Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella verso le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza.

«Accogliete l’offerta del Patriarcato»

«Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza».

