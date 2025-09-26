Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
Prandini: "Oggi Coldiretti scende in piazza in favore della filiera del grano" – Il video

26 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "Oggi in 20mila in tutte le piazze italiane per denunciare quel che accade nella filiera del grano, dove non c'è un'opportuna remunerazione: il costo attuale riconosciuto è di 28 centesimi, decisamente sotto i costi di produzione. Serve una giusta redditualità per continuare a guardare le sfide future in termini di innovazione, trasparenza e certezze per cittadini e consumatori. Servono controlli nella filiera, perché abbiamo il dubbio che spesso venga venduto come italiano ciò che italiano non è. Abbiamo chiesto un aumento di sostegno economico alla filiera. Servono risposte e visione, creando il meccanismo per far sì che chi lavora in agricoltura lo faccia con serenità, con una giusta soddisfazione per il loro lavoro" così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

