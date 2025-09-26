Ultime notizie GazaGiorgia MeloniGlobal Sumud FlotillaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump a fianco di Erdogan alla Casa Bianca: Nessuno ne sa più di lui di elezioni truccate – Il video

26 Settembre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 È un piacere essere con il Presidente turco Erdogan, siamo amici da molto tempo, anche in questi quattro anni, quando ero ingiustamente in esilio. Elezioni truccate… lui conosce le elezioni truccate meglio di chiunque altro. Quando ero in esilio eravamo ancora amici. È sempre un buon modo per scoprire la vera amicizia. È un uomo molto stimato. È molto rispettato nel suo Paese e in tutta Europa e nel mondo. Ha costruito un esercito formidabile e potente, utilizza gran parte del nostro equipaggiamento. È un onore averlo alla Casa Bianca. Pranzeremo insieme. Avremo una grande discussione. Facciamo molti scambi commerciali con la Turchia e continueremo. Faremo qualche scambio aggiuntivo. Vogliono comprare F-16, F-35 e altre cose. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

2.

L’ammazzadroni e la nave anti-sommergibile: cosa fanno le fregate «Fasan» e «Alpino» schierate dal governo Meloni per seguire la Flotilla

3.

Gli studenti con disturbi di apprendimento avranno un percorso tutelato anche all’università. La proposta di FdI e la corsa per essere pronti l’anno prossimo

4.

Gaza, Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla: «Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti» – Il video

5.

Giorgia Meloni, tre anni al governo: Le Figaro celebra il percorso «senza errori» e l’obiettivo dei 10 anni