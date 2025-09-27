Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀCamera dei deputatiCopasirGiovanni DonzelliLazioLorenzo FontanaRoma

Il corvo della Camera che ha fabbricato dossier con accuse ai colleghi

27 Settembre 2025 - 06:58 Alessandro D’Amato
embed
copasir roberto cerreto corvo dossier
copasir roberto cerreto corvo dossier
Si è fatto beccare dalle videocamere. Nel plico destinato a Donzelli anche riferimenti a orientamenti sessuali

Un corvo in parlamento. Che ha confezionato un dossier con accuse e riferimenti sessuali nei confronti di alti dirigenti della Camera dei Deputati. Che erano in corsa per diventare vicesegretari a Montecitorio. Ma ha fatto un errore. Ha dimenticato che l’aula del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è videosorvegliata. E così Roberto Cerreto, oggi consigliere caposervizio con delega a tutte le commissioni bicamerali, è finito nei guai.

Roberto Cerreto

La storia la raccontano Il Fatto, Il Foglio e Il Messaggero. Tutto è accaduto tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il plico era destinato a Giovanni Donzelli, membro del Copasir, a Palazzo San Macuto. L’intestatario era falso. E le persone citate sono i consiglieri dei politici, depositari di atti e leggi. Cerreto non ha risposto alle richieste di commenti dei quotidiani. Ha ribadito agli amici la propria estraneità alla vicenda. Ma rischia di salutare gli uffici parlamentari. Il dirigente voleva bruciare altri pretendenti a quel ruolo, nel frattempo assegnato ad agosto. Nel dossier c’erano riferimenti agli orientamenti sessuali di altri consiglieri parlamentari e accuse di merito sulla gestione del Copasir.

La versione di Fontana

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha fatto sapere che si tratta di un procedimento disciplinare senza alcuna rilevanza politica. Nel plico incriminato indirizzato a Donzelli, membro della commissione bicamerale, era stato scritto un falso mittente: segreteria del Copasir. Ma in quell’auletta non può entrare quasi nessuno, a parte i parlamentari che ne fanno parte e un nucleo ristretto di dirigenti.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco: indagato Mario Venditti, l’ex pm dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. «Corrotto per scagionare Sempio»

2.

Svolta su Garlasco, la reazione della famiglia Poggi: «Sconcertati, è una ferita aperta». Il legale di Stasi: «È un’ipotesi accusatoria grave»

3.

Lei beve dalla borraccia a scuola e finisce in ospedale, l’amico confessa: «Era solo uno scherzo»

4.

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina, la borsa da 2.800 euro e l’annuncio: «Mi sposo con Sabrina Colle»

5.

Femminicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore Emanuele Ragnedda si difende: «Avevamo litigato, lei voleva aggredirmi. Ho sparato per paura»

leggi anche
guido crosetto
POLITICA

Guido Crosetto: «Ho perso fiducia in pezzi delle istituzioni». La convocazione al Copasir

Di Federico D’Ambrosio
enrico borghi senatore italia viva copasir
ATTUALITÀ

Paragon, la versione di Borghi (Iv): «Meloni ci dica se ha parlato coi vertici Meta anche dello spionaggio, grave l’ingerenza sulla chiesa»

Di Sara Menafra
POLITICA

Caso dossieraggio, il Copasir ascolterà il ministro Crosetto nei prossimi giorni. Guerini: «Ha già dato la sua disponibilità»

Di Redazione