Guido Crosetto: «Ho perso fiducia in pezzi delle istituzioni». La convocazione al Copasir

Il ministro della Difesa si è detto amareggiato ma non ha voluto chiarire a cosa o a chi si riferisse

È una dichiarazione singolare e destinata a far discutere quella che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato questa mattina, 17 aprile, dalla trasmissione Agorà, programma di Rai3 condotto da Roberto Inciocchi: «Questi due anni e mezzo di ministero mi hanno segnato moltissimo. Ho perso in parte fiducia in pezzi di istituzioni», ha detto. Per poi aggiungere: «Questa cosa mi ha fatto male, perché io ho sempre servito questo Paese bene e devo dire che uscirò da questa esperienza più triste di come sono entrato. Questo non mi impedisce di impegnarmi anima e corpo, ma non è stata una bella esperienza conoscere dall’interno pezzi di istituzione. Ho sempre avuto l’idea che tutti lavorassero solo per il bene del Paese e mi sono accorto che non è sempre così».

I possibili riferimenti

Non è chiaro a cosa si riferisca esattamente il ministro che nel corso del suo mandato è stato toccato da alcune inchieste giornalistiche, l’ultima legata ad un contenzioso per presunti affitti non pagati, pubblicato dalla testata giornalistica Il Domani. In passato si era lamentato, facendo poi una parziale retromarcia, dei vertici di Aisi e Aise, anche passati. Ma poi le accuse ventilate erano state riviste e ritirate.

La convocazione al Copasir

A stretto giro rispetto alle sue dichiarazioni, il Copasir ha fatto sapere di aver convocato il ministro per il prossimo 23 aprile. Se anche era un’audizione prevista, è chiaro che si parlerà anche di questo tema.