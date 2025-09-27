Mondiali di volley, l’Italia asfalta la Polonia per 3-0 e vola in finale. Domani il match contro la Bulgaria

Gli azzurri possono confermare il titolo vinto nel 2022

L’Italia di Fefè De Giorgi ha la possibilità di scrivere la storia e laurearsi per la seconda volta consecutiva campione del mondo. L’ultima volta l’avversario della finale sono stati proprio i polacchi che oggi l’Italia ha superato agevolmente con un netto 3-0. La semifinale di Pasay City, nelle Filippine, ha visto gli azzurri dominare la prima parte del match nonostante la Polonia fosse la favorita alla vigilia. Già dal primo set gli Azzurri dettano il ritmo e chiudono il parziale 25-21. Nel secondo set i polacchi provano a partire forte, ma l’Italia con Michieletto e capitan Giannelli al servizio ribalta il parziale e chiude il set 25-22 con l’ace di Siani. Il terzo set è quello della sofferenza, anche per l’infortunio di Yuri Romanò che nelle prime battute poggia male la caviglia a terra e rimarrà sofferente in campo. Gli azzurri sono costetti ad inseguire per tutto il set, ma rispondo punto su punto fino a guadagnare il match point decisivo realizzato da Romanò . 25- il finale

Domani la Bulgaria in finale

Ad attendere gli azzurri in finale ci sarà la Bulgaria che nella mattinata italiana ha battuto per 3-1 la Repubblica Ceca. Assoluto mattatore del match per i bulgari Alex Nikolov, che con 31 punti porta a 150 il bottino del mondiale. Miglior marcatore indiscusso della competizione. Per la nazionale guidata dall’italiano Gianlorenzo Blengini è la prima apparizione in finale dopo 55 anni. La finale è in programma per domani alle 12:30, ora italiana, in diretta in chiaro su Rai 2.