Schlein: Immunità per Ilaria Salis? In Ungheria non ci sarebbe processo giusto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2025 "Sono contenta del voto che c'è stato nella Commissione competente del Parlamento Europeo. Una decisione in difesa dello Stato di diritto, perché sanno tutti che in Ungheria non ci sarebbe un processo giusto" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della sua visita agli spazi del The Social Hub dove è in corso la festa per i 40 anni di Arcigay. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev