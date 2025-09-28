Il falso video dello stadio giapponese pro Palestina

La scena presenta i classici errori dell'Intelligenza Artificiale

Dopo il caso dello stadio San Mamés di Bilbao, circola un nuovo video che mostrerebbe una grande manifestazione pro Palestina in uno stadio giapponese. Nel filmato non viene mai indicato quale sia l’impianto sportivo, a quale squadra appartenga né quando si sarebbe svolto l’evento. Non esiste alcun riscontro sui media locali e, osservando le immagini, emergono evidenti errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa.

L’immagine viene condivisa con la seguente descrizione:

Giappone: omaggio allo stadio ad un popolo che sta scomparendo. La questione è diventata mondiale, ma a quale prezzo! C’è da chiedersi: se il sentimento comune e popolare è di comprensione della tragedia, perché i governi restano a guardare e gli organismi internazionali non fanno nulla?