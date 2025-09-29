Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
SPORTAnimaliFerrariFormula 1Lewis Hamilton

«Ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita». L’addio di Lewis Hamilton al suo Roscoe

29 Settembre 2025 - 14:42 Ugo Milano
embed
hamilton cane
hamilton cane
Hamilton ha annunciato sui suoi profili social l'addio al fedele compagno: «Sono davvero grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico»

Dopo 4 giorni di coma è morto Roscoe, il bulldog inglese di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari aveva tenuto aggiornati i suoi milioni di follower sulle condizioni di salute del suo cane, prima avvisandoli che aveva nuovamente contratto la polmonite, problema frequente per quella razza di cani, e poi della necessità di tenerlo in vita con i macchinari dopo un arresto cardiaco. «Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe», scrive il 7 volte campione del mondo su Instagram dopo aver rinunciato a presenziare all’evento di Ferrari Style per assistere il cane. «Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Sono davvero grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme».

L’altro cane di Hamilton

Roscoe era il compagno di un’altra cagnolina, Coco, anch’essa scomparsa qualche anno fa. Ricorda Hamilton: «Sebbene abbia perso Coco, non mi sono mai trovato nella situazione di dover sopprimere un cane, anche se so che mia madre e molti miei amici stretti lo hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e provo una profonda empatia per tutti coloro che hanno subito la perdita di un animale domestico amato». «Grazie a tutti per l’affetto e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato davvero speciale poterlo vedere e provare», conclude Hamilton riferendosi al fedele compagno divenuto ormai celebre nel paddock della F1 insieme a Leo, il cane di Charles Leclerc.

Articoli di SPORT più letti
1.

Lorenzo Bonicelli e l’attimo di felicità in terapia intensiva: «Ho sentito che muovevo un braccio»

2.

Volley, l’Italia è di nuovo campione del mondo: 3-1 (quasi) senza storia contro la Bulgaria

3.

Russia e Bielorussia tornano a gareggiare, la decisione del Comitato paralimpico: «Ora anche le Olimpiadi». Cosa succede per Milano-Cortina 2026

4.

Lorenzo Musetti contro i cinesi, lo sfogo in italiano in campo: le frasi contro gli spalti all’Atp di Pechino – Il video

5.

Come funziona il torneo di Coppa Davis 2025, perché l’Italia è già qualificata alle Final 8