Mattarella: "Serve multilateralismo per garantire pace e pari dignità tra gli Stati" – Il video

(Agenzia Vista) Astana, 29 settembre 2025 "Abbiamo parlato anche della situazione internazionale con la preoccupazione di vedere riaffiorare comportamenti con criteri di carattere unilaterale e con ricorso alla forza militare. Fenomeni che speravamo fossero ormai banditi o perlomeno in regressione nella storia del mondo" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente del Kazakistan Toqaev ad Astana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev