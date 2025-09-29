Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Meloni: "In passato turismo poco valorizzato, noi gli abbiamo dedicato un ministero autonomo" – Il video

29 Settembre 2025 - 11:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2025 "In passato non sempre il turismo è stato adeguatamente valorizzato. Talvolta è stato trascurato. Ecco perché alla formazione del Governo abbiamo voluto che questo settore avesse un proprio ministero con portafoglio, capace di porsi come guida, soggetto di coordinamento delle politiche intersettoriali che sono precondizione per l'ulteriore sviluppo del turismo" così la premier Meloni intervenendo all'apertura del World Travel & Tourism Summit a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

