Questa non è una marcia contro gli immigrati e per Charlie Kirk
Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano la clip di una presunta marcia avvenuta in Europa contro gli immigrati e in memoria di Charlie Kirk. Vediamo di cosa si tratta realmente.
Per chi ha fretta:
- La clip in oggetto presenterebbe una marcia pro Charlie Kirk svoltasi a Londra.
- Riguarda un evento svoltosi in Polonia nel 2023.
Analisi
Le condivisioni riguardo alla presunta marcia londinese pro Kirk riportano le seguenti didascalie:
Buongiorno Europa: Un’enorme ondata di manifestazioni ha travolto le capitali europee nel fine settimana per protestare contro quella che i manifestanti chiamano “occupazione islamica”.
A Londra, oltre 500.000 britannici hanno marciato sul London Bridge, chiedendo la restituzione della Gran Bretagna e l’espulsione degli immigrati dal Paese.
Un’altra protesta ha avuto luogo in Polonia: migliaia di manifestanti hanno marciato davanti agli edifici governativi e chiesto la chiusura delle frontiere agli immigrati. Durante le marce, si sono sentiti cori di “Charlie Kirk aveva ragione”.
Gli eventi riflettono una crescente tendenza all’opposizione pubblica alle politiche sull’immigrazione in Europa, in un contesto di tensioni sociali e di sicurezza nel continente.
Che manifestazioni e le azioni siano nella modalità adottata da Charlie Kirk. Espressione di fede, amore e riconoscimento critico per la propria storia, tradizione, cultura.
Volontà d’incontro, crescita, coraggio.
CARTINA DI TORNASOLE: AMORE PER ISRAELE
Israele è da sempre l’ago della bilancia per capire a quale mondo si vuole appartenere.
Da una parte la barbarie che odia Kirk e ogni forma di dissenso dal pensiero unico antifascista, ma ama e difende Hamas e l’Islam, la peggiore forma di oppressione oggi esistente
Dall’altra la civiltà che rispetta il pensiero di tutti, non augura la morte di nessuno, non odia e non denigra l’avversario politico ugurandogli la morte, ama difende e rispetta Israele e il suo sacrosanto diritto di esistere in pace e sicurezza. Di D. C.
Ave Maria
Proteste di massa in tutta Europa contro la conquista islamica. A Londra, oltre 500.000 britannici stanno attualmente marciando sul London Bridge per chiedere la restituzione del Regno Unito agli inglesi e l’espulsione degli immigrati. In Polonia, migliaia di manifestanti hanno manifestato davanti al governo ad interim per chiedere la chiusura delle frontiere agli immigrati. I manifestanti hanno scandito slogan come “Charlie Kirk Justice”.
Di che marcia si tratta e dove si è svolta
La marcia non si è svolta a Londra e non poteva essere in memoria di Charlie Kirk, infatti risale al 2023, come ha riportato su X il collega Shayan Sardarizadeh, citando il filmato originale, che si trova nel medesimo Social network. «Mostra la marcia per il giorno dell’indipendenza della Polonia nel novembre 2023».
Conclusioni
La marcia oggetto del filmato riguarda una manifestazione per il giorno dell’indipendenza svoltasi in Polonia nel novembre 2023.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta