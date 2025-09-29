Questa non è una marcia contro gli immigrati e per Charlie Kirk

La scena riguarda un evento passato

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano la clip di una presunta marcia avvenuta in Europa contro gli immigrati e in memoria di Charlie Kirk. Vediamo di cosa si tratta realmente.

Le condivisioni riguardo alla presunta marcia londinese pro Kirk riportano le seguenti didascalie:

Buongiorno Europa: Un’enorme ondata di manifestazioni ha travolto le capitali europee nel fine settimana per protestare contro quella che i manifestanti chiamano “occupazione islamica”.

A Londra, oltre 500.000 britannici hanno marciato sul London Bridge, chiedendo la restituzione della Gran Bretagna e l’espulsione degli immigrati dal Paese.

Un’altra protesta ha avuto luogo in Polonia: migliaia di manifestanti hanno marciato davanti agli edifici governativi e chiesto la chiusura delle frontiere agli immigrati. Durante le marce, si sono sentiti cori di “Charlie Kirk aveva ragione”.

Gli eventi riflettono una crescente tendenza all’opposizione pubblica alle politiche sull’immigrazione in Europa, in un contesto di tensioni sociali e di sicurezza nel continente.

Che manifestazioni e le azioni siano nella modalità adottata da Charlie Kirk. Espressione di fede, amore e riconoscimento critico per la propria storia, tradizione, cultura.

Volontà d’incontro, crescita, coraggio.

CARTINA DI TORNASOLE: AMORE PER ISRAELE

Israele è da sempre l’ago della bilancia per capire a quale mondo si vuole appartenere.

Da una parte la barbarie che odia Kirk e ogni forma di dissenso dal pensiero unico antifascista, ma ama e difende Hamas e l’Islam, la peggiore forma di oppressione oggi esistente

Dall’altra la civiltà che rispetta il pensiero di tutti, non augura la morte di nessuno, non odia e non denigra l’avversario politico ugurandogli la morte, ama difende e rispetta Israele e il suo sacrosanto diritto di esistere in pace e sicurezza. Di D. C.

Ave Maria

