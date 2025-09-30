Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀAutoAutoveloxMulteSicurezza stradale

Parte il censimento degli autovelox, la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine: multe nulle dal 30 novembre senza registrazione

30 Settembre 2025 - 15:23 Ugo Milano
embed
Autovelox
Autovelox
Gli apparecchi attivi saranno visibili sul Portale dell'automobilista. Il censimento voluto dal ministero dei Trasporti di Matteo Salvini. Così dal 30 novembre possono scattare gli annullamenti delle multe

Parte da oggi 30 settembre, il censimento nazionale degli autovelox, per effetto di un decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti guidato da Matteo Salvini. Il ministro e leader della Lega l’aveva chiamata «operazione verità»: entro il 30 novembre tutte le amministrazioni pubbliche e le forze dell’ordine dovranno iscrivere gli autovelox in una piattaforma online del ministero. Gli apparecchi che rimarranno fuori dovranno essere spenti. «La trasmissione diventa così condizione necessaria per la legittimità d’uso degli autovelox», spiega ad Alessio Ribaudo del Corriere della Sera il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura.

Come funziona il censimento

Polizia stradale, comuni e province dovranno inserire gli estremi tecnici e la posizione degli autovelox installati e funzionanti. Le collocazioni degli apparecchi saranno consultabili anche sul Portale dell’automobilista, accessibile a tutti i cittadini. L’intento è quello di creare un elenco definitivo e trasparente, portando i documenti fuori dai cassetti delle prefetture cui spetta il compito di autorizzare i rilevatori di velocità. «Il censimento promette di sgretolare leggende come quella secondo cui esisterebbero 13 mila autovelox. Con i dati ufficiali, quella cifra fantasma verrà archiviata», spiega ancora Altamura.

Il caos sull’«omologazione» mai arrivata

Se l’obiettivo del censimento è fare chiarezza, lo stesso non si può dire sul buco normativo che ancora rimane e che riguarda la cosiddetta «omologazione» degli autovelox. La questione era stata sollevata da una sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui «approvazione» e «omologazione» citate da un decreto di 33 anni fa non sono la stessa cosa. Il Mit aveva provato a metterci una toppa, considerando già omologati gli autovelox messi dopo il 2017. Poi aveva fatto dietrofront per «maggiori approfondimenti». Il cavillo giuridico non ancora sciolto ha già portato a una valanga di ricorsi, talvolta finiti con l’annullamento delle multe contestate, e alla rimozione di autovelox in tutta Italia.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Vittorio Sgarbi si svela dopo la depressione e la lite con la figlia Evelina, le foto shock (al seggio) e le reazioni sui social

2.

Garlasco e la consulenza di Garofano: chi ha dato ai Sempio il documento che accusava Andrea?

3.

Strappano a morsi i loro passaporti sul Londra-Alicante, uno si chiude in bagno e non risponde più: il volo Ryanair dirottato a Parigi – Il video

4.

«Specifico paziente omosex», la dottoressa ad alta voce ai colleghi davanti al 61enne in cura. Lui la travolge di insulti e scrive alla Asl

5.

«Era lucido quando sterminò la sua famiglia», perché il 17enne di Paderno Dugnano è stato condannato a 20 anni: l’immortalità, il nazismo e l’omofobia

leggi anche
autovelox bologna sentenza giudice omologazione approvazione
ATTUALITÀ

La multa dell’autovelox va pagata «anche se non è omologato», il ribaltone dalla sentenza della giudice di Bologna

Di Davide Aldrigo
ATTUALITÀ

Calabria, sequestrati decine di autovelox: «Rilevavano infrazioni in maniera massiva». Nel mirino multe illegittime e uso dei proventi

Di Cecilia Dardana
Autovelox
ATTUALITÀ

L’autovelox che scopre i sorpassi vietati, arriva l’Sv3 per multe fino a 1.300 euro: come funziona e dove è già attivo

Di Giulia Norvegno