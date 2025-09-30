Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Bernardo Mattarella (Invitalia): Semplificazione per attrarre investimenti in Italia – Il video

30 Settembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 “Invitalia, operando a fianco del Governo, supporta quotidianamente lo sviluppo imprenditoriale in un’epoca di grandi transizioni come quelle legate alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione”. Lo ha detto l’AD di Invitalia, Bernardo Mattarella, intervenendo questa mattina al Global Summit del World Travel&Tourism Council (WTTC) in corso a Roma. “Con la nostra Agenzia sosteniamo gli imprenditori e gli investitori operanti in tutti i settori industriali e, ovviamente, nel turismo che, nel 2024,ha raggiunto il valore di 228,5 miliardi di euro impiegando oltre 3 milioni di lavoratori. Le stime future proiettano una crescita costante dell’impatto economico prodotto da questo settore per la nostra economia. Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

