Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Board of Peace per Gaza, Trump: Presiederò organismo transizione con ex premier Gb Tony Blair – Il video

30 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 30 settembre 2025 "Gaza sarà governata sotto l'amministrazione transitoria temporanea di un comitato palestinese tecnocratico e apolitico. Sarà composto da palestinesi qualificati e da esperti internazionali, con un nuovo organismo transitorio internazionale, il "Board of Peace", presieduto da me insieme ad altri membri, incluso l'ex Primo Ministro Tony Blair". Lo ha detto Donald Trump a fianco del premier israeliano Bibi Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Marche, Acquaroli confermato presidente: «Dedico la vittoria a Meloni». Ricci: «Io colpito dall’inchiesta»

2.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video

3.

Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci (che non può rispondere), la sfuriata in diretta su Rai3: «Negazionista del 7 ottobre». Scoppia la polemica

4.

Elezioni regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche, affluenza in calo alle 19. Quando chiudono le urne e quando sapremo chi ha vinto

5.

Elezioni Valle d’Aosta 2025, sale l’Union Valdotaine, la lista di centrodestra si ferma al 30 per cento. I voti delle coalizioni: i risultati in diretta