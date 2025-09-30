Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Guerra Palestina, Calenda: "Piano Usa unica opzione sul tavolo per fermare ciò che accade a Gaza" – Il video

30 Settembre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2025 "Chiaramente che l'approdo è quello di arrivare allo Stato di Palestina. E tuttavia è chiaro che tutti qui faranno parte in commedia, Netanyahu per tenere buoni quei delinquenti che ha con sé al Governo e ognuno farà un suo gioco. Ma è anche evidente che questa opzione, che poi era un'opzione di Biden che aveva presentato più di un anno fa, è l'unica opzione oggi per fermare quel che sta accadendo a Gaza" così il leader di Azione Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

