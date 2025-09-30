Mattarella: "La Carta dell'Onu è la bussola per affrontare ogni crisi e conflitto" – Il video

(Agenzia Vista) Astana, 30 settembre 2025 "Italia e Kazakhstan condividono la responsabilità di contribuire a percorsi di dialogo e che aiutino a mantenere la pace e la stabilità, a promuovere lo sviluppo nel rispetto dei principi di giustizia, equità, solidarietà, leale collaborazione. In tale spirito, apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita all'Accademia dell'Amministrazione di Astana, in Kazakistan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev