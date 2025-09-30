Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella: "Pubblica amministrazione ha bisogno di lavoratori competenti e imparziali" – Il video

30 Settembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Astana, 30 settembre 2025 "Le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo determinante nel soddisfacimento dei bisogni pubblici e nel perseguimento degli obiettivi della collettività. La persona al centro dell’attività della pubblica amministrazione è alla base delle scelte democratiche operate dai nostri Paesi. La Pubblica Amministrazione si avvale in modo determinante di una attività diretta a formare un’entità di persone competenti, preparate, imparziali, capaci di esprimere uno spirito indipendente nella loro attività, per assicurare il principio dell’eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, la tutela dei diritti, il soddisfacimento dell’interesse pubblico. Appena pochi giorni fa, ricevendo a Roma, nel Palazzo del Quirinale, i nuovi dirigenti, vincitori dell’ultimo concorso bandito dalla Scuola Nazionale italiana dell’Amministrazione, ho voluto ricordare come la Pubblica Amministrazione sia motore di cambiamento e non di placida autoconservazione. Un corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione si riflette su quello dell’intero Sistema Paese, e quindi anche sul suo sviluppo e sulla sua competitività in un contesto internazionale che è sempre più complesso. Una solida, continua e costante formazione della dirigenza amministrativa, che fornisce ai funzionari gli strumenti necessari a rendersi interpreti capaci di indirizzare il cambiamento, è essenziale a questo scopo" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita all'Accademia dell'Amministrazione di Astana, in Kazakistan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Marche, Acquaroli confermato presidente: «Dedico la vittoria a Meloni». Ricci: «Io colpito dall’inchiesta»

2.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video

3.

Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci (che non può rispondere), la sfuriata in diretta su Rai3: «Negazionista del 7 ottobre». Scoppia la polemica

4.

Elezioni regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche, affluenza in calo alle 19. Quando chiudono le urne e quando sapremo chi ha vinto

5.

Elezioni Valle d’Aosta 2025, sale l’Union Valdotaine, la lista di centrodestra si ferma al 30 per cento. I voti delle coalizioni: i risultati in diretta