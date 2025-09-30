Mattarella: "Pubblica amministrazione ha bisogno di lavoratori competenti e imparziali" – Il video

(Agenzia Vista) Astana, 30 settembre 2025 "Le pubbliche amministrazioni giocano un ruolo determinante nel soddisfacimento dei bisogni pubblici e nel perseguimento degli obiettivi della collettività. La persona al centro dell’attività della pubblica amministrazione è alla base delle scelte democratiche operate dai nostri Paesi. La Pubblica Amministrazione si avvale in modo determinante di una attività diretta a formare un’entità di persone competenti, preparate, imparziali, capaci di esprimere uno spirito indipendente nella loro attività, per assicurare il principio dell’eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge, la tutela dei diritti, il soddisfacimento dell’interesse pubblico. Appena pochi giorni fa, ricevendo a Roma, nel Palazzo del Quirinale, i nuovi dirigenti, vincitori dell’ultimo concorso bandito dalla Scuola Nazionale italiana dell’Amministrazione, ho voluto ricordare come la Pubblica Amministrazione sia motore di cambiamento e non di placida autoconservazione. Un corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione si riflette su quello dell’intero Sistema Paese, e quindi anche sul suo sviluppo e sulla sua competitività in un contesto internazionale che è sempre più complesso. Una solida, continua e costante formazione della dirigenza amministrativa, che fornisce ai funzionari gli strumenti necessari a rendersi interpreti capaci di indirizzare il cambiamento, è essenziale a questo scopo" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita all'Accademia dell'Amministrazione di Astana, in Kazakistan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev