Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni: «Se n’è andato di casa, vuole più libertà»

Secondo fonti vicine alla coppia, l’attrice avrebbe provato in tutti i modi a tenere in vita la relazione: «Non era ciò che voleva»

Dopo diciannove anni di matrimonio, si rompe una delle coppie più solide e in vista di Hollywood: Nicole Kidman e Keith Urban avrebbero deciso di separarsi. A mettersi in mezzo alla loro relazione sarebbero state le carriere troppo diverse e troppo distanti. A fare il primo passo e strappare la corda sarebbe stato il cantante australiano, che secondo alcune fonti avrebbe manifestato la necessità di spazi personali.

La scelta di Keith Urban: «Se n’è andato di casa»

Nicole Kidman e Keith Urban si erano sposati a Sydney nel 2006. Dalla loro unione sono nati Sunday Rose, oggi 17enne, e Faith Margaret, 14enne. I primi mormorii di una crisi erano arrivati nei mesi scorsi, quando l’attrice 59enne aveva iniziato a cercare da sola una villa sulla costa del Portogallo. Poi, come riportano i giornali di gossip americani, nelle ultime settimane Keith Urban avrebbe rotto gli indugi: «Se n’è andato di casa e ne ha comprato una nuova a Nashville, in Tennessee».

Il dolore di Nicole Kidman: «Non era quello che voleva»

Carriere differenti, con ritmi differenti: lui giramondo con la chitarra al collo, lei stella davanti alle telecamere. Per diciannove anni sono stati visti come la coppia perfetta, come l’esempio che anche due personaggi così celebri potessero far funzionare le cose. Nonostante le crepe degli ultimi mesi, conoscenti dell’attrice hanno confermato a People che Kidman avrebbe tentato in tutti i modi di tenere in piedi il rapporto con il marito: «Ha combattuto con tutte le sue forze per mantenere viva la relazione con Keith. Non era quello che voleva. La separazione non è stata una sua scelta».