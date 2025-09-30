Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Alcuni Paesi europei hanno stupidamente riconosciuto la Palestina – Il video

30 Settembre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 29 settembre 2025 "La gente vuole tornare alla pace. Vogliono tornare alla normalizzazione nel vero senso della parola. Diversi Paesi hanno stupidamente riconosciuto lo Stato palestinese, anche alcuni dei nostri alleati europei, brave persone, ma in realtà, credo, lo fanno perché sono molto stanchi di ciò che va avanti da tanti decenni. Sono Presidenti e Primi ministri da anni, e in questo periodo tutto ciò che fanno è parlare sempre della stessa cosa", così il Presidente Usa Donald Trump a fianco del premier israeliano Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Marche, Acquaroli confermato presidente: «Dedico la vittoria a Meloni». Ricci: «Io colpito dall’inchiesta»

2.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video

3.

Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci (che non può rispondere), la sfuriata in diretta su Rai3: «Negazionista del 7 ottobre». Scoppia la polemica

4.

Elezioni regionali in Valle d’Aosta e nelle Marche, affluenza in calo alle 19. Quando chiudono le urne e quando sapremo chi ha vinto

5.

Elezioni Valle d’Aosta 2025, sale l’Union Valdotaine, la lista di centrodestra si ferma al 30 per cento. I voti delle coalizioni: i risultati in diretta