Von der Leyen: L'Ucraina resiste sul campo di battaglia – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 "Sono passati ormai tre anni e sette mesi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. L'Ucraina continua a resistere sul campo di battaglia, non cedendo praticamente alcun territorio quest'anno. È impressionante." Così la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte. ourtesy: Telegram Zelensky onte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev