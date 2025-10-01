15esima edizione Frecciarosa di Fs, Schillaci: Iniziativa utile per promuovere cultura prevenzione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 "L'evento di oggi è importante perché testimonia quanto la prevenzione rappresenti un fattore fondamentale per ridurre il numero di malati. In una popolazione come la nostra, che ha una particolare longevità, vogliamo avere persone che non solo vivono più a lungo, ma vivono meglio, soprattutto negli anni della vecchiaia" così il Ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev