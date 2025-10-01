Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
15esima edizione Frecciarosa di Fs, Schillaci: Iniziativa utile per promuovere cultura prevenzione – Il video

01 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2025 "L'evento di oggi è importante perché testimonia quanto la prevenzione rappresenti un fattore fondamentale per ridurre il numero di malati. In una popolazione come la nostra, che ha una particolare longevità, vogliamo avere persone che non solo vivono più a lungo, ma vivono meglio, soprattutto negli anni della vecchiaia" così il Ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

