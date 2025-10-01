Attivista Thiago Avila su Flotilla: Da Israele guerra psicologica. Danni ad attrezzature elettronici – Il video

Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
01 Ottobre 2025 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Grecia, 01 ottobre 2025 "C'è stato un tentativo di guerra psicologica da parte di Israele, che ha circondato le imbarcazioni per diversi minuti e disturbato le comunicazioni con l'esterno. La nave Alma ha subito anche danni elettronici e meccanici, ha riferito l'attivista a bordo. Il capitano è stato costretto a una brusca manovra per evitare una collisione frontale con una nave da guerra". Lo ha detto Thiago Avila, attivista brasiliano a bordo della Flotilla, che già nei mesi scorsi era stato arrestato ed espulso da Israele insieme alla svedese Greta Thunberg. Zoom Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

