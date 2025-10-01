Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOBeatrice VeneziGiulia BongiornoMusicaTeatro

Beatrice Venezi va all’attacco: «Su di me falsità infondate, sto valutando tutte le azioni legali». E si affida a Giulia Bongiorno

01 Ottobre 2025 - 22:55 Ugo Milano
embed
Beatrice Venezi Giulia Bongiorno
Beatrice Venezi Giulia Bongiorno
Dopo la polemica sollevata dagli orchestrali de La Fenice, la direttrice d'orchestra ha scelto la celebre penalista per «valutare cause civili e penali»

«Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, conferisco mandato all’avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni civili e penali da intraprendere». La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è rimasta fedele al motto per cui la miglior difesa è l’attacco. Come anticipato dal quotidiano Toscana Today, la 35enne ha deciso di rispondere alle critiche per vie legali. Venezi ha incaricato l’avvocata Giulia Bongiorno, che è anche senatrice in quota Lega e presidente della commissione Giustizia di palazzo Madama. L’ultima polemica che ha coinvolto la musicista riguarda la sua nomina alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Contro la decisione della fondazione che gestisce il teatro, presieduta dal sindaco di centrodestra Luigi Brugnaro, sono insorti i professori d’orchestra contestando il curriculum di Venezi: «Non ha mai diretto né un titolo d’opera né un concerto sinfonico pubblico in cartellone alla Fenice», hanno denunciato i musicisti in una lettera.

L’annuncio: «Anni di sacrificio impongono di tutelarmi»

«I sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato», si legge nella nota diffusa da Venezi, «mi impongono di tutelarmi contro chi non ha esitato a diffondere menzogne sul mio nome». La scelta è ricaduta su Bongiorno, che è una conosciuta penalista, nella doppia veste di legale e politica di maggioranza. Protagonista di recente del processo contro Ciro Grillo dove difende la vittima delle violenze, da giovane era nel pool difensivo di Giulio Andreotti e nel 2008 ha difeso Raffaele Sollecito, assolto dalla Cassazione nel processo sul delitto di Perugia.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi, l’accusa dell’ex sovrintendente: «È inadeguata per il curriculum». E la difesa di Colabianchi: «Giovane e di talento»

2.

J. K. Rowling attacca Emma Watson: «Ignorante, privilegiata». Le accuse della scrittrice dopo che l’attrice aveva ammesso di volerle ancora bene

3.

Evelina Sgarbi, il rimorso davanti alle foto del padre Vittorio. La sua verità su perché è ridotto così: «Dovevo muovermi prima»

4.

Su Marcella Bella «frasi squallide: chiedete scusa». Scoppia il caso politico sui giudici di Ballando. Cosa hanno detto Lucarelli e Mariotto – Il video

5.

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio in sedia a rotelle e il ricordo di Eleonora Giorgi: «Non sono forte come lei, ma ora voglio volare»

leggi anche
beatrice venezi
CULTURA & SPETTACOLO

Beatrice Venezi e le polemiche sul suo curriculum non all’altezza del Teatro La Fenice. C’è stato un precedente proprio lì, ma l’orchestra non protestò

Di Cecilia Dardana
beatrice venezi curriculum
CULTURA & SPETTACOLO

Beatrice Venezi, l’accusa dell’ex sovrintendente: «È inadeguata per il curriculum». E la difesa di Colabianchi: «Giovane e di talento»

Di Alba Romano
Beatrice Venezi
CULTURA & SPETTACOLO

Beatrice Venezi, la difesa del padre ex Forza Nuova: «La attaccano per difendere i privilegi»

Di Alba Romano