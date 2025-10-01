Conte: Assurdi attacchi contro cittadini a bordo della Flotilla – Il video

(Agenzia Vista) Cosenza, 01 ottobre 2025 “Trovo assurdi gli attacchi fatti ai cittadini imbarcati sulla Flotilla, che stanno facendo quello che il Governo non ha voluto fare. Stanno guardando quello che succede a Gaza, non si girano dall'altra parte, vogliono dire stop a questo genocidio e di contro invece il Governo che cosa fa? Li accusa.” Così il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Corigliano Scalo (CS). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev