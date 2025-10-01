Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ATTUALITÀInchiesteIncidenti aereiLatinaLazio

Aereo dell’Aeronautica precipita sul Monte Circeo, trovati i corpi dei due militari a bordo. L’incidente durante la missione addestrativa

01 Ottobre 2025 - 11:31 Giovanni Ruggiero
embed
Monte circeo
Monte circeo
Il velivolo era scomparso dai radar, ma è stato rintracciato grazie agli elicotteri dei vigili del fuoco e dell'Aeronautica.

Sono stati trovati i corpi senza vita dei due militari a bordo del velivolo T-260B del 70esimo Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia. L’aereo è stato trovato dai soccorritori mentre era ancora in fiamme. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.

La scomparsa dai radar

Il velivolo è scomparso dai radar ed è stato rintracciato dopo le ricerche svolte con l’aiuto di un elicottero dei vigili del fuoco e uno dell’Aeronautica militare. L’impatto sarebbe avvenuto in una zona boschiva all’altezza di Cerasella. Non ci sarebbero case o civili coinvolti.

In aggiornamento

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, la verità di Lovati: «Sempio e Stasi innocenti. La massoneria bianca ha ucciso Chiara Poggi»

2.

Garlasco, l’ex procuratore Mario Venditti si dimette dal Cda del Casinò di Campione dopo le accuse di corruzione

3.

Andrea Sempio e le particolari telefonate con i carabinieri su Garlasco, i messaggi e le scuse: «Tra mezz’ora facciamo due chiacchiere» – Gli audio

4.

Femminicidio nel Beneventano, fermato Salvatore Ocone. Trovati i due figli che erano spariti con lui: il ragazzo è morto, mentre la sorella è grave

5.

«Specifico paziente omosex», la dottoressa ad alta voce ai colleghi davanti al 61enne in cura. Lui la travolge di insulti e scrive alla Asl