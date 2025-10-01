Von der Leyen: Dobbiamo costruire un muro di droni per rispondere a incursioni russe – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “L'Europa deve fornire una risposta forte e unita alle incursioni dei droni russi ai nostri confini. Ed è per questo che proporremo azioni immediate per creare il muro dei droni nell'ambito del programma Eastern Flank Watch; dobbiamo procedere insieme con l'Ucraina e con la NATO.” Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev