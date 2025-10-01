Von der Leyen: Draghi ha fornito diagnosi cristallina su Ue – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “La Commissione è in carica da nove mesi, sapete che abbiamo preparato il nostro mandato chiedendo a Draghi di preparare un report. La diagnosi è stata assolutamente cristallina, anche l'urgenza che la sottende, e noi tutti ci impegniamo a rispettarla.” Così la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante il suo intervento al Copenhagen Competitiveness Summit. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev