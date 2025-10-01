Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Von der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa – Il video

01 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Il terzo elemento è la prontezza industriale nell'ambito difesa. Un'industria europea della difesa potenziata, resiliente e innovativa è fondamentale. L'industria deve essere in grado di fornire rapidamente e su larga scala equipaggiamento militare all'avanguardia.” Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video

2.

Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio

3.

Gasparri contro la giornalista Lucia Goracci (che non può rispondere), la sfuriata in diretta su Rai3: «Negazionista del 7 ottobre». Scoppia la polemica

4.

Marche, Acquaroli confermato presidente: «Dedico la vittoria a Meloni». Ricci: «Io colpito dall’inchiesta»

5.

Elezioni Valle d’Aosta 2025, sale l’Union Valdotaine, la lista di centrodestra si ferma al 30 per cento. I voti delle coalizioni: i risultati in diretta