Von der Leyen: Necessaria industria Ue della difesa potenziata e innovativa – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Il terzo elemento è la prontezza industriale nell'ambito difesa. Un'industria europea della difesa potenziata, resiliente e innovativa è fondamentale. L'industria deve essere in grado di fornire rapidamente e su larga scala equipaggiamento militare all'avanguardia.” Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante una conferenza stampa con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev