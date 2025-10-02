Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ECONOMIA & LAVOROAgenzia delle entrateGiovaniInfluencerTasseWeb

Agli influencer arriva il questionario dell’Agenzia delle entrate, la stretta sui creator e gli incassi: cosa vuol sapere il fisco

02 Ottobre 2025 - 21:44 Ugo Milano
embed
Chiesti i movimenti bancari alla ricerca di incassi non dichiarati, comprese prepagate e criptovalute. Nel mirino dell'agenzia anche i rimborsi «in natura»

Proventi dalle piattaforme, contenuti sponsorizzati, compensi «in natura» e anche ospitate a serate ed eventi. Il multiforme modello di business dei cosiddetti influencer finisce sotto esame dell’Agenzia delle entrate. Lo rivela il quotidiano Italia Oggi, secondo cui il fisco avrebbe inviato ai lavoratori del web un questionario relativo all’anno fiscale 2020. L’obiettivo sarebbe capire bene come avvengono i pagamenti delle prestazioni e scovare canali di evasione. Per avere una tracciabilità completa l’amministrazione avrebbe chiesto anche i movimenti bancari, non limitandosi ai conti correnti ma includendo prepagate e portafogli in criptovalute. Da quest’anno i creator digitali hanno anche un ateco dedicato con il codice 73.11.03: «Attività di influencer marketing».

Le domande nel questionario per i creator

Si tratta di una serie di richieste molto dettagliate, che partono dall’elenco dei social utilizzati e le attività svolte. Chieste anche le copie dei contatti e il reddito prodotto da quei rapporti di lavoro autonomo. I destinatari del provvedimento dovranno anche dichiarare se hanno usato la cessione del diritto d’autore, e per quali prestazioni. In questo campo ricadrebbero contenuti sponsorizzati online, propri o di aziende terze, e i compensi per eventi dal vivo. L’Agenzia delle entrate ha chiesto anche quale sia il sistema con cui i social calcolano i compensi diretti, come succede su YouTube. Un computo basato spesso su algoritmi incomprensibili persino per gli stessi influencer.

Cosa sono i «buoni in natura»

Gli accordi promozionali tra aziende e creatori di contenuti possono contenere anche i cosiddetti buoni «in natura». Prodotti regalati dai produttori per farne recensioni più o meno veritiere, o il classico caso della vacanza gratis in cambio di visibilità per alberghi, città o anche enti del turismo stranieri. Le grandi piattaforme di shopping online regalano spesso dei buoni spesa, per poi mostrare in video i prodotti e il sistema d’acquisto.



Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Il Ceo di Ryanair: «Altre compagnie europee falliranno entro Natale. Wizz Air? Schema Ponzi destinato a crollare»

2.

Un italiano su due non paga un euro di Irpef. Il ceto medio regge il fisco di quasi tutto il paese

3.

Edilizia, la nuova sanatoria in arrivo: colpo di spugna gli abusi prima del 1967 e nuove regole sul silenzio assenso

4.

La crisi dell’auto non finisce: Stellantis mette in pausa sei fabbriche europee, Volkswagen si prepara a nuovi tagli

5.

In caso di crisi «tenete contanti in casa», il consiglio della Bce per sopravvivere 72 ore: quanto deve avere ogni famiglia

leggi anche
napolitano store
ATTUALITÀ

Dai video in consiglio al sequestro milionario: nei guai Angelo Napolitano, il tiktoker dell’elettronica a prezzi stracciati

Di Giammarco Pio Isoldi
influencer evasione tiktok
ATTUALITÀ

Influencer 22enne beccata dalla finanza: aveva evaso 300mila euro guadagnati su TikTok e mai dichiarati

Di Ugo Milano
Rita De Crescenzo 2
ATTUALITÀ

L’ombra di evasione fiscale e riciclaggio dietro i tiktoker di Roccaraso

Di Alba Romano