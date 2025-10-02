Bonelli (Avs): Flotilla è stata attaccata con atto di pirateria internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Ieri, "con un atto di pirateria internazionale, la marina militare israeliana ha attaccato, non abbordato, con idranti e bombe stordenti le barche della missione umanitaria Flotilla, violando per l’ennesima volta il diritto internazionale. Ebbene, il governo italiano non ha condannato questo atto gravissimo. Le barche della Flotilla sono state colpite in questi giorni non solo da droni israeliani, ma anche da insulti di esponenti della maggioranza e del governo. La premier Meloni ha usato parole irresponsabili e pericolose contro gli attivisti pacifisti, mentre mai ha speso parole dure contro Netanyahu, responsabile di avere ucciso donne e bambini. Questo è il segno di una profonda ipocrisia". Lo ha affermato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra, nel suo intervento in Aula alla Camera durante il dibattito sulle comunicazioni del ministro degli esteri, Antonio Tajani, su Gaza. "La missione umanitaria della Flotilla ha posto un tema cruciale: l’apertura di corridoi umanitari verso Gaza. Un obiettivo che deve restare al centro, insieme alla straordinaria mobilitazione di milioni di persone nel mondo e di centinaia di migliaia in Italia che non accettano di restare spettatori della conta quotidiana dei morti. Questa indignazione civile è un valore che va sostenuto", ha aggiunto il parlamentare. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev