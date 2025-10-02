Flotilla, Schlein: Illegale l'arresto degli attivisti in acque internazionali, azione di pirateria – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Hanno arrestato gli attivisti delle 40 navi della Global Flotilla in acque internazionali a 80 miglia nautiche da Gaza, con un atto illegale da ogni punto di vista del diritto internazionale, del diritto marittimo e anche del diritto umanitario..” Così la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev