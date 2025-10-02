Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICAPunti di VistaVideo

Gaza, Fratoianni (Avs): Piano di Trump non è di pace, non prevede riconoscimento Stato Palestinese – Il video

02 Ottobre 2025 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Il piano di Donald Trump non è un piano di pace. Lo dico in modo molto chiaro: tutto ciò che può avvicinare ad un cessate il fuoco, tutto ciò che può interrompere anche solo per un momento la carneficina, il genocidio, la strage infinita di uomini, donne e bambine rinchiuse da due anni in una gigantesca prigione a cielo aperto, in cui non c'è più niente che sia rimasto indietro, è benvenuto.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video

2.

Vittorio Sgarbi è depresso per le dimissioni dal governo: «La politica dimentica. Meloni? Mai sentita»

3.

Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio

4.

Elezioni Regionali, lo stallo in Puglia e Campania sulle candidature del centrodestra. E Forza Italia inizia a guardare alla Sardegna

5.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video