Gaza, Fratoianni (Avs): Piano di Trump non è di pace, non prevede riconoscimento Stato Palestinese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 “Il piano di Donald Trump non è un piano di pace. Lo dico in modo molto chiaro: tutto ciò che può avvicinare ad un cessate il fuoco, tutto ciò che può interrompere anche solo per un momento la carneficina, il genocidio, la strage infinita di uomini, donne e bambine rinchiuse da due anni in una gigantesca prigione a cielo aperto, in cui non c'è più niente che sia rimasto indietro, è benvenuto.” Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, durante il suo intervento alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev