Flotilla abbordata da Israele, arrestati 22 italiani: «Per loro un volo speciale, non pagheranno». Due barche proseguono verso Gaza, una dispersa – La diretta
Gli equipaggi di almeno 40 barche sarebbero stati intercettati ed arrestati, tra questi anche 22 italiani, anche i politici Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5S). Secondo le ultime informazioni dovrebbero essere trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi nei prossimi giorni. Il ministro degli Esteri Tajani ha aggiornato il parlamento sulle condizioni degli attivisti italiani: «Gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze, preceduti da numerose misure di avvicinamento partite dalla nave madre Alma. L’arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore di navigazione». Il ministro avverte che già da venerdì potrebbero esserci le prime partenze dei membri della Flottila che sono stati fermati, «soprattutto per chi accetterà di lasciare volontariamente Israele. Per chi invece «rifiuterà l’espulsione immediata, sarà necessario attendere il provvedimento di respingimento dell’autorità giudiziaria israeliana.
Due barche della Flotilla proseguono per Gaza
Due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette. Lo affermano attivisti ai media panarabi. La Mikeno, che secondo i media turchi sarebbe arrivata nelle acque di Gaza, ha perso il contatto con gli organizzatori. Il tracker ufficiale fornito dalla Flotilla mostra l’imbarcazione Mikeno all’interno delle acque di Gaza a poche miglia dalla costa ma stazionaria da alcune ore.
I Legali della Flotilla: «Volo speciale per gli italiani, improbabile che paghino»
«Per gli italiani bloccati dalle forze israeliane nel Mediterraneo ci sarà un volo speciale organizzato dalle autorità italiane. Per cui al momento sembra improbabile che paghino e che su questo abbiano spese a loro carico». Così fonti del team legale di Sumud Flotilla Italia, le quali specificano che gli italiani sono «tutti salvi e dovrebbero essere tutti rimpatriati». «Prima della partenza, anche sulla decisione delle eventuali pratiche da firmare, sono stati fatti degli specifici training: quindi gli equipaggi hanno avuto specifiche indicazioni. Il nostro compito – ha spiegato il team legale italiano – è quello di spingere per una via diplomatica affinché ci sia il rilascio immediato, insomma una sorta di rapida espulsione. Abbiamo avuto contatti con la Farnesina per chiedere una unità di crisi dell’ambasciata italiana».