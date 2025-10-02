Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Guerra Gaza, Richetti (Azione): "Anche su questo tema si preferisce dividersi in tifoserie" – Il video

02 Ottobre 2025 - 15:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Azione ha proposto una mozione per accettare il piano di pace Usa e l'ha inviata a tutti i capigruppo delle altre forze politiche. Solo quelli di maggioranza hanno sottoscritto. Le altre forze politiche invece, pur inserendo il piano di pace Usa nelle loro mozioni, hanno voluto inserire le loro mozioni. Perché l'importante è sempre dare le maglie dei tifosi agli elettori" così il deputato Richetti di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

