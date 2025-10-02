Guerra Gaza, Richetti (Azione): "Anche su questo tema si preferisce dividersi in tifoserie" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Azione ha proposto una mozione per accettare il piano di pace Usa e l'ha inviata a tutti i capigruppo delle altre forze politiche. Solo quelli di maggioranza hanno sottoscritto. Le altre forze politiche invece, pur inserendo il piano di pace Usa nelle loro mozioni, hanno voluto inserire le loro mozioni. Perché l'importante è sempre dare le maglie dei tifosi agli elettori" così il deputato Richetti di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev