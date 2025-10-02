Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
SPORTCalcioFIFAIsraeleUEFA

Infantino e l’esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche: «La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici»

02 Ottobre 2025 - 22:37 Cecilia Dardana
embed
Il numero uno della Fifa, al termine del Consiglio riunitosi oggi a Zurigo, ha chiarito che l’organizzazione non intende adottare misure di esclusione

«La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici, ma può e deve promuovere il calcio in tutto il mondo sfruttandone i valori unificanti, educativi, culturali e umanitari». Con queste parole il presidente Gianni Infantino ha ribadito la linea della Federazione internazionale al termine del Consiglio riunito oggi a Zurigo. Il numero uno della Fifa, pur senza citare direttamente le richieste di sospensione della Federazione israeliana da tutte le competizioni calcistiche internazionali avanzate in seguito al conflitto a Gaza, ha chiarito che l’organizzazione non intende adottare misure di esclusione. Un messaggio che si inserisce in un momento particolarmente delicato, mentre cresce la pressione sul mondo sportivo internazionale perché prenda posizione sui conflitti in corso. La Fifa, ha ribadito Infantino, non intende assumere un ruolo politico diretto, ma rivendica la missione di ambasciatrice di pace attraverso il pallone.

Le parole di Infantino su un’eventuale esclusione di Israele

«Come Fifa ci impegniamo a utilizzare il potere del calcio per unire le persone in un mondo diviso», ha spiegato Infantino, sottolineando che il compito dell’istituzione è quello di mantenere aperti i canali di dialogo attraverso lo sport. Il presidente ha poi rivolto un pensiero alle vittime delle guerre e delle tensioni internazionali: «I nostri pensieri sono rivolti a coloro che soffrono nei numerosi conflitti in corso nel mondo e il messaggio più importante che il calcio può trasmettere ora è quello di pace e unità».

Articoli di SPORT più letti
1.

Il trionfo di Antonella Palmisano cancellato, lo sfogo della marciatrice azzurra: «Mi sono rotta le pa***: adesso si sta superando il limite»

2.

«I giocatori rischiano tantissimo». Il caso degli adesivi sui campi di basket nella denuncia del coach Messina: «Siamo oltre l’immaginabile»

3.

Jannik Sinner vince il torneo di Pechino

4.

San Siro, che cosa succede ora, dalla demolizione al nuovo stadio: tutte le tappe e le date

5.

Bernardeschi e quella volta che si presentò con la gonna nello spogliatoio: «Qual è il problema? Ognuno deve essere libero»

leggi anche
ceferin
SPORT

L’Uefa e l’ipotesi di escludere Israele da coppe e Mondiali. Arriva la smentita: «Nessuna riunione prevista»

Di Giammarco Pio Isoldi
olimpiadi paralimpiadi russia bielorussia
SPORT

Russia e Bielorussia tornano a gareggiare, la decisione del Comitato paralimpico: «Ora anche le Olimpiadi». Cosa succede per Milano-Cortina 2026

Di Alba Romano
Tifosi Maccabi Tel Aviv
SPORT

Israele esclusa da Mondiali e coppe europee? È più di un’ipotesi. Il voto all’Uefa: «C’è già la maggioranza»

Di Davide Aldrigo
giro dell'emilia ciclismo bologna
SPORT

Bologna, il Comune chiede l’esclusione del team Israele dal Giro dell’Emilia: «Non è una posizione contro gli atleti, ma lo sport rappresenta valori opposti»

Di Ugo Milano
francesca albanese
SPORT

Israele via dai mondiali di calcio, Francesca Albanese terremota il girone dell’Italia. Missiva a Fifa e Uefa degli esperti Onu sulla Palestina: «Dovete escludere la squadra»

Di Fosca Bincher
spagna israele
SPORT

Se Israele va ai Mondiali, la Spagna si ritira? Dopo l’Eurovision, la mossa sul calcio: la risposta del parlamentare socialista

Di Giammarco Pio Isoldi