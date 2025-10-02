Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
"Lasciate ogni speranza voi che non manifestate", i cartelli al corteo per la Flotilla a Roma – Il video

02 Ottobre 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma un corteo a favore della Global Sumud Flotilla. Il corteo è partito dal Colosseo e si è diretto fino a Piramide, passando per il Circo Massimo e per viale dell'Aventino per poi arrivare a Piazzale Ostiense. Molti i cartelli: "Lasciate ogni speranza voi che non manifestanti". "Cogito ergo Sumud". "Gaza we are coming". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

