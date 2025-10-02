Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Maia Sandu: Voto Moldavia test per democrazia, sventati i piani russi – Il video

02 Ottobre 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Danimarca, 02 ottobre 2025 "Il 28 settembre, la Moldavia ha votato chiaramente per l'Europa, nonostante la massiccia interferenza della Russia. Non sono state semplici elezioni, è stata una prova per la democrazia sotto attacco. E i cittadini moldavi hanno superato questa prova. Le autorità sono riuscite a sventare i piani russi", lo ha detto la Presidente della Moldavia Maia Sandu, rieletta da poco, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

